La bronca de Benjamín Vicuña por no ver a sus hijos tras más de 60 días

La distancia física se volvió un peso difícil de cargar para Benjamín Vicuña. Sus hijos menores todavía permanecen en Turquía junto a la China Suárez y la demora de una semana en el regreso al país generó una profunda angustia en el actor.

Aunque el acuerdo inicial establecía que los niños vendrían a Argentina al menos una vez por mes, ya pasaron 60 días desde la última vez que compartieron tiempo juntos a finales de marzo. En este contexto de incertidumbre y ante una relación que no atraviesa su mejor momento con la madre de los chicos, el artista decidió abrir su corazón.

Vicuña reconoció abiertamente que el sentimiento de soledad lo golpea fuerte durante estos meses que resultaron devastadores. Con total sinceridad, el actor expresó que "Los extraño, no la voy a caretear. Son tiempos muy largos".

El viaje de los menores se extendió debido a compromisos en el exterior que incluyeron un paso por Japón junto a la China y Mauro Icardi. Para intentar mitigar la ausencia, el contacto virtual se transformó en su único puente cotidiano. Según relató, "Lo vivo con la tecnología, hablo con ellos todos los días".

Esta nueva realidad obligó al padre a adaptarse a una forma de comunicarse con ellos a través de las pantallas. Para él, esta situación no es simplemente un trámite logístico, sino una experiencia que lo marca profundamente en lo personal.

Al respecto, comentó que "Es una adaptación a una forma de comunicarme con ellos, pero obviamente es algo que a mí me atraviesa". Su postura emocional se diferencia de otros padres del espectáculo, como Nico Cabré, quien recientemente manifestó una visión de mayor libertad frente a los viajes de sus hijos.

Se espera que el reencuentro finalmente se produzca la próxima semana cuando los niños aterricen nuevamente en suelo argentino. Mientras tanto, Vicuña sigue lidiando con el vacío de no ver a sus hijos, algo a lo que no estaba acostumbrado.

A pesar de que inicialmente buscó la manera de que no pudiesen viajar, terminó aceptando el traslado por el bienestar de los menores. El final de la espera está cerca, pero los días de separación dejaron una huella evidente en el ánimo de un padre que elige no ocultar su vulnerabilidad ante los medios y las redes sociales.