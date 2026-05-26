San Juan reafirmó su rol como protagonista del turismo nacional. Durante el último fin de semana largo, la provincia alcanzó un 80% de ocupación hotelera, ubicándose en el cuarto lugar a nivel país gracias al impulso de grandes eventos deportivos y culturales. Así lo confirmó Juan Castañares, subsecretario de Turismo, en diálogo con el programa "Te lo Tengo que Decir" de HUARPE TV.

Castañares realizó un análisis del escenario nacional: "A nivel nacional, la provincia se ha ubicado en cuarto lugar en cuanto al movimiento turístico que se ha generado producto de los eventos, en este caso el desafío Punta Negra, como así también el Rally Ruta 40. Eso es lo que ha permitido posicionar a la provincia en el cuarto lugar; está Córdoba, que motivo de la final del torneo de apertura, ha movilizado sin lugar a dudas muchas personas, después está Mendoza, Salta y San Juan".

"Es el tercer fin de semana más importante a nivel turístico y en cuanto a ocupación, impulsado por la generación de eventos, en este caso eventos deportivos que este fin de semana han tenido lugar en la provincia de San Juan", sostuvo el funcionario.

El funcionario destacó que la estrategia de albergar eventos genera un derrame económico directo en la gastronomía, el alojamiento, el transporte y la recreación. En este sentido, recordó el impacto previo de la Expo Minera, que registró ocupación plena en la provincia, consolidando un mes de mayo sumamente positivo.

Consultado sobre el futuro, Castañares anticipó la intensa preparación para las próximas vacaciones de invierno: "Estamos trabajando de manera articulada con las distintas reparticiones para armar la planificación y la grilla de actividades, y siempre se ponen a disposición en la página de sanjuan.tur.ar, para que el turista y el sanjuanino puedan disfrutar".

El subsecretario destacó la ventaja estratégica de que el calendario de vacaciones local no coincida con el de Capital Federal y Buenos Aires, lo que permite una mayor afluencia de turistas durante distintos períodos: "Esa no coincidencia nos favorece en el sentido de que durante las semanas de vacaciones de invierno acá recibimos turistas de Córdoba y Santa Fe, pero después llega el público de Buenos Aires, que es nuestro principal emisor", expuso

Con la mirada puesta en los próximos meses, la gestión provincial apuesta a que la sinergia entre eventos de jerarquía, la mejora constante en infraestructura de servicios y el fortalecimiento de la marca San Juan a nivel nacional permitan mantener los niveles de actividad.