El arribo de Thiago Almada al país despertó la atención de todo el mundo futbolístico, no solo por la inminente lista de convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, sino también por los fuertes rumores que lo vinculan como una posible incorporación de River Plate en este mercado de pases. Ante la consulta de la prensa, el volante surgido en Vélez no descartó nada, pero optó por la cautela: "No sé, la verdad", respondió de forma escueta.

El futbolista de 25 años, actualmente en el Atlético de Madrid, se encuentra enfocado en asegurar su lugar entre los 26 que defenderán el título mundial obtenido en Qatar. "Estoy muy positivo y espero estar. A los hinchas les agradezco por el apoyo y vamos a defender el país como se debe", manifestó en una breve atención a la prensa tras su llegada a Buenos Aires, aclarando que no ha dialogado con su representante sobre el supuesto contacto del presidente riverplatense, Stefano Di Carlo.

Un presente marcado por el contraste

La actualidad de Almada presenta dos caras bien distintas. Por un lado, su paso por el equipo de Diego Simeone ha sido complejo: aunque disputó 40 encuentros, no logró consolidarse como titular, sumando pocos minutos de juego y llegando a ser considerado transferible en el mercado de enero.

Por otro lado, su rendimiento en la Selección Argentina es superlativo. Consolidado como una pieza clave para Scaloni durante el 2025, Almada brilló en las Eliminatorias con goles decisivos frente a Uruguay y Colombia, además de una destacada actuación ante Brasil. Este nivel lo posiciona como una figura que, esta vez, buscará un rol protagónico en la cita mundialista.

El interés de Núñez

Desde River, la intención es clara. Tras la decepción por la final perdida del Apertura frente a Belgrano, la dirigencia busca jerarquizar el plantel. Saben que la operación es compleja, pero están dispuestos a hacer el intento. Si se concreta, Almada se sumaría a una lista de campeones del mundo en Núñez que ya integran Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y el reciente refuerzo, Nicolás Otamendi.

Por ahora, el futbolista nacido en Fuerte Apache prefiere no profundizar: "Estoy mentalizado en la selección, después veremos qué pasa", sentenció.