Tres recetas de tartas de pollo nutritivas y fáciles para la semana
Cocinar en casa puede ser una tarea sencilla si se cuenta con los recursos adecuados para transformar ingredientes básicos. Las tartas se presentan como una opción ideal ya que casi todo queda más rico envuelto en una masa e incluso permite aprovechar sobrantes.
Hasta el ingrediente con menos sabor se "levanta" con una buena combinación de quesos y verduras. Con el pollo sucede exactamente eso al mezclarlo con ingredientes intensos para lograr una comida nutritiva para seis personas.
La primera propuesta se centra en la cebolla caramelizada y mucho queso. Requiere dos pechugas cocidas en un litro de caldo durante 20 minutos antes de desmenuzarlas. El relleno se completa con dos cebollas doradas lentamente, cuatro huevos, 200 gramos de queso crema y 150 gramos de crema de leche.
Se suma queso parmesano, una pizca de nuez moscada y aceite de oliva. Es útil espolvorear la base con pan rallado para absorber humedad. Tras 40 minutos a 180 grados, se obtiene una porción de 480 calorías.
Para quienes buscan intensidad, existe la opción de pollo, espinaca, panceta ahumada y champiñones. Se utiliza un kilo de pollo en cubos pequeños junto a 200 gramos de panceta crocante y 150 gramos de champiñones.
El salteado incluye una cebolla y dos atados de espinaca tierna. La mezcla lleva dos huevos, 100 gramos de crema y 200 gramos de queso rallado con sal y pimienta. Esta versión aporta unas 520 calorías por porción luego de 40 minutos de cocción.
Una tercera alternativa es la tarta cremosa de pollo, puerro y mostaza para un perfil más casero y aromático. Esta combinación utiliza dos pechugas desmenuzadas y dos puerros cortados en rodajas finas cocinados hasta que estén dulces.
Se baten tres huevos con 150 gramos de queso crema, una cucharada colmada de mostaza y 100 gramos de queso rallado. Se recomienda servirla tibia tras un horneado de 35 a 40 minutos a 180 grados para que el relleno mantenga su cremosidad. Esta opción cuenta con 450 calorías.
Para asegurar el éxito, se sugiere usar masas quebradas o tipo pascualina que sostienen bien la humedad. Si la masa es casera, conviene darle una pre-cocción de 10 minutos a fuego medio. Otros consejos incluyen usar dos tapas hojaldradas encimadas untadas con una fina capa de mostaza como base.
Para que la comida rinda más, se puede "abundarla" con queso ricotta o verduras ralladas como zanahoria, zucchini o papa. La textura también es clave, ya que el pollo desmechado absorbe mejor las salsas, mientras que procesarlo permite obtener un relleno estilo mousse o dejarlo en trocitos para un aspecto rústico de pastel.