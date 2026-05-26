Un video y una pista mínima reabren el misterio de María Cash

La desaparición de María Cash volvió a quedar en el centro de la escena después de que una nueva pista reactivara la investigación y encendiera otra vez las esperanzas de encontrar respuestas. A casi 15 años de la última vez que fue vista en una ruta de Salta, los investigadores retomaron rastrillajes y revisaron declaraciones que durante años quedaron relegadas en el expediente.

El caso de la joven diseñadora sigue siendo uno de los mayores misterios policiales de la Argentina. María desapareció el 8 de julio de 2011 y desde entonces surgieron decenas de hipótesis, testimonios cruzados y llamados anónimos que nunca lograron esclarecer qué ocurrió realmente. Sin embargo, un dato considerado “mínimo” por los investigadores volvió a poner el foco sobre la zona donde se perdió su rastro.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que la clave estaría relacionada con registros y testimonios sobre “la última huella” de la joven en un paraje salteño. Esa información derivó en nuevas tareas de búsqueda y en el análisis de declaraciones que podrían haber entorpecido la investigación durante años.

El fiscal federal Eduardo Villalba decidió revisar nuevamente todas las hipótesis y volver sobre testimonios antiguos, muchos de ellos impulsados por las recompensas ofrecidas por el Estado. También se analizan inconsistencias en relatos de personas que aseguraron haber visto a María antes de desaparecer definitivamente.

En anteriores operativos ya se habían realizado rastrillajes con perros especializados, antropólogos y tecnología de geolocalización en sectores de monte cercanos a Palomitas, en Salta. Aunque esos procedimientos no dieron resultados concluyentes, la nueva pista hizo que la investigación vuelva a moverse después de meses sin avances concretos.

La familia de María Cash nunca dejó de pedir que la causa siga activa. Cada nueva pista, por mínima que sea, vuelve a generar expectativa en un expediente marcado por las dudas, los falsos indicios y la falta de certezas. Quince años después, el misterio sigue intacto, pero la Justicia volvió a mirar el mismo punto donde todo comenzó.