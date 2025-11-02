El orgullo de José María Muscari por el debut como modelo de su hijo

Lucio Muscari, hijo de José María, ha iniciado una nueva etapa en su vida profesional: debutó como modelo de pasarela. Fue el propio director teatral quien anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram, compartiendo varios videos del momento previo a que su hijo se subiera a la pasarela.

José María Muscari capturó las sensaciones de su hijo en el backstage, recorriendo el espacio de camarines. Le preguntó: "¿Estás nervioso? Este es tu debut de modelo". Lucio contestó con total sinceridad: "La verdad, un poco sí, pero me encanta. Estoy bien". Entre saludos y risas, el orgulloso padre filmó a su hijo mientras posaba ante las cámaras con seguridad y estilo.

Para su primera aparición, Lucio Muscari lució un traje "total black" muy elegante. El atuendo fue complementado con tiradores y un moño con transparencias que "se llevó todas las miradas".

El director teatral no tardó en destacar este importante paso, escribiendo en su red social: "Debut de @lucio_muscariok en mundo pasarela".

Además de la aparición de Lucio, José María Muscari aprovechó la ocasión para mostrar y destacar los estilos de los otros modelos que acompañaron a su hijo, señalando que ellos ya tenían experiencia previa en la pasarela. Elogió los atuendos, afirmando: "Altísimos looks" y "Espectacular". También felicitó a la organizadora del evento por la "facha de tus modelos" y por lo "divino" que resultó el encuentro.