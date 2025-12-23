La CGT celebró este lunes la postergación del tratamiento de la denominada reforma laboral en el Congreso de la Nación y lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre la necesidad de abrir un espacio de diálogo que incluya a las organizaciones sindicales, el sector empresario y el Ejecutivo, en un formato tripartito.

La conducción de la central obrera consideró que la decisión de aplazar la discusión legislativa fue “positiva”, ya que permite avanzar hacia consensos que no comprometan derechos laborales ni profundicen la precarización de los trabajadores. Al mismo tiempo, reclamó que cualquier eventual reforma sea producto de negociación y acuerdo con los sindicatos.

En un comunicado oficial, los representantes de la CGT reclamaron la convocatoria a una mesa tripartita de negociación que aborde los principales temas laborales, con participación de los gremios, el sector empleador y el Gobierno, para buscar medidas que fortalezcan la empleabilidad y las condiciones de trabajo en el país.

Asimismo, la central sindical advirtió que, de no prosperar un canal de diálogo genuino, no descartará la adopción de medidas de acción directa, sin especificar plazos ni modalidades, aunque remarcó su intención de “defender los derechos de los trabajadores”.

La postura de la CGT se inscribe en un contexto de tensiones entre el movimiento obrero y el Poder Ejecutivo por propuestas percibidas como contrarias a los intereses de los trabajadores, particularmente en materia de flexibilización de normativas laborales y discusiones sobre encuadramientos sindicales.

Los dirigentes sindicales enfatizaron que el objetivo de su reclamo es lograr un acuerdo que “no afecte conquistas históricas” y que brinde “certezas laborales”, en un momento en que la economía argentina sigue enfrentando desafíos como la inflación y la necesidad de crear empleo formal de calidad.