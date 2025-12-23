Un singular árbol de Navidad hecho en el Conicet se volvió viral en redes sociales y encendió un debate público sobre la situación presupuestaria de la ciencia en Argentina, después de que trabajadores y científicos aprovecharan su imagen para visibilizar reclamos contra los recortes y las dificultades que atraviesa el sector.

La estructura, construida con tubos, cables y luces tenuemente decoradas, fue compartida masivamente por investigadores, becarios y ciudadanos en plataformas como Instagram y Twitter, acompañada de mensajes que combinaban humor, creatividad y crítica política por la falta de recursos.

Lejos de ser un ornamento convencional, el arbolito se transformó en un símbolo del malestar dentro del sistema científico argentino, en momentos en que distintas instituciones enfrentan tensiones por ajustes presupuestarios, controversias en torno a prioridades de gasto y renegociaciones de fondos para proyectos de investigación de largo plazo.

La viralización de la imagen también impulsó expresiones de apoyo y solidaridad de parte de sectores académicos, estudiantes y figuras públicas, que usaron la imagen para reclamar mayor inversión en ciencia y denuncia de políticas que consideran que ponen en riesgo el desarrollo científico y tecnológico del país.

Así, el arbolito del Conicet pasó de ser un gesto espontáneo a un emblema de reclamo colectivo en las redes, con cientos de usuarios replicando la imagen con etiquetas y comentarios que exigían atención a las problemáticas del sector y recordaban la importancia de la investigación para el crecimiento estratégico nacional.

Mientras tanto, desde algunos espacios académicos se interpretó la iniciativa como una forma creativa de protesta ante un año de desafíos estructurales para la comunidad científica, que incluyeron restricciones de recursos, incertidumbre en la continuidad de proyectos y debates sobre prioridades presupuestarias.