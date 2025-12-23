La Selección argentina de fútbol concluyó el año 2025 situada en la segunda posición del ranking FIFA, al quedar por atrás de España en la última clasificación mundial publicada por la federación internacional.

Este posicionamiento refleja la consistencia del equipo dirigido por Lionel Scaloni a lo largo de los últimos meses, a pesar de la intensa competencia entre las principales potencias del fútbol mundial. El ranking toma en cuenta los resultados de eliminatorias, amistosos y otros compromisos oficiales disputados durante el período.

España encabezó la lista con 1.877,18 puntos, mientras que Argentina finalizó con 1.873,33 unidades. Francia completó el podio en tercer lugar, consolidando un top tres muy competitivo entre las selecciones europeas y sudamericanas.

Además del liderazgo compartido entre España y Argentina, el top ten se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a la clasificación previa, con Inglaterra, Brasil y Portugal entre los equipos mejor ubicados en el mundo.

El resultado reafirma a la Albiceleste como uno de los equipos más fuertes de la era reciente, ratificando su condición de protagonista principal de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Mientras se intensifican los preparativos para el Mundial, esta posición en el ranking representa una confirmación del buen momento competitivo del seleccionado argentino en el contexto internacional.