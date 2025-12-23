La expresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber sido sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informaron este lunes fuentes médicas oficiales. El último parte indica que la paciente no presenta fiebre ni complicaciones hasta el momento, aunque mantiene tratamiento antibiótico y un drenaje peritoneal, por lo que se definió que permanecerá bajo observación clínica hasta completar la recuperación.

El procedimiento, realizado el sábado por la noche tras la aparición de fuertes dolores abdominales, confirmó el diagnóstico inicial mediante una intervención laparoscópica. Por su complejidad, el cuadro requirió internación prolongada para asegurar la evolución favorable de la exmandataria.

El parte médico difundido por la dirección del Sanatorio Otamendi explicó que sigue vigente el criterio de mantenerla hospitalizada “hasta completar el tratamiento pertinente”, a pesar de la ausencia de fiebre y de que su estado general no presenta complicaciones adversas.

La internación de Kirchner se produjo con la autorización judicial correspondiente, ya que desde junio cumple una condena con prisión domiciliaria en su departamento de Constitución. El traslado al centro de salud fue decidido por profesionales de la salud ante el cuadro de dolor abdominal compatible con apendicitis.

La intervención generó también expresiones de apoyo de parte de sectores de su espacio político y de militantes, que se congregaron frente al sanatorio durante el fin de semana. La exmandataria, de 72 años, tiene un historial de afecciones de salud que ya la llevaron en otras ocasiones a ser atendida en clínicas porteñas.

Mientras avanza su proceso de recuperación, el equipo médico y su entorno mantienen bajo estricta observación su evolución clínica, sin estimar todavía una fecha de alta médica definitiva.