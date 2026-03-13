El país que habita en el 2018: por qué Etiopía aún no llega al año 2026

Mientras la población global se rige mayoritariamente por el calendario gregoriano y transita el año 2026, existe una nación en África oriental que vive una realidad cronológica distinta. Se trata de Etiopía, país donde sus habitantes celebraron la llegada del año 2018 el pasado 12 de septiembre, fecha en la que tradicionalmente festejan la Nochevieja. Esta particularidad responde a que el sistema etíope sitúa el nacimiento de Jesús ocho años más tarde de lo que se computa en casi todo el resto del mundo.

A diferencia del esquema convencional de doce meses, el calendario etíope se organiza en trece meses. En esta estructura, doce de los meses cuentan con exactamente 30 días cada uno, mientras que el mes número trece funciona como un periodo corto destinado a albergar los días sueltos que sobrarían en el sistema gregoriano.

Aunque en Etiopía se mantiene la división estándar de semanas de siete días y días de 24 horas, la diferencia de años produce situaciones curiosas para los visitantes, como recibir facturas comerciales fechadas en enero de 2018.

Pese a este arraigo cultural y religioso, el país no permanece aislado del contexto global. Las organizaciones gubernamentales han optado por utilizar también el calendario gregoriano con el objetivo de mantenerse sincronizados con el resto del planeta. Esta dualidad es fundamental para facilitar las gestiones en los mercados internacionales y sostener fluidas relaciones con el exterior.