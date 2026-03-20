El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que, a partir del miércoles 25 de marzo de 2026, entrará en vigencia un nuevo horario de funcionamiento en el Paso Internacional de Agua Negra, uno de los principales corredores fronterizos entre Argentina y Chile.

Según detallaron, la salida de Argentina se permitirá entre las 08:00 y las 16:00 horas, mientras que el ingreso al país estará habilitado desde las 08:00 hasta las 20:00 horas.

La medida forma parte de la planificación operativa del paso y tiene como objetivo optimizar la circulación vehicular y mejorar los controles fronterizos, en un contexto de movimiento sostenido de turistas y transportes.

Desde el Gobierno provincial recomendaron a quienes tengan previsto viajar organizar su recorrido con antelación y respetar los horarios establecidos para garantizar un tránsito ordenado y seguro.

Para conocer más detalles o actualizaciones, los usuarios pueden consultar el sitio oficial del corredor internacional: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.