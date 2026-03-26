El pedido del senador Sergio Uñac de avanzar con una interna abierta en el Partido Justicialista nacional abrió un nuevo frente de discusión dentro del peronismo sanjuanino. Las reacciones dentro del PJ muestran un mapa heterogéneo: Gioja advirtió sobre los riesgos de abandonar las PASO y puso el foco en las garantías del sistema electoral formal, Quiroga Moyano y Andino respaldaron la idea de internas abiertas como mecanismo de legitimación. En tanto, Gramajo propuso un equilibrio: priorizar la unidad, pero habilitar la competencia si no hay acuerdos.

Dentro del espacio, el exgobernador José Luis Gioja fue uno de los más críticos con la propuesta y defendió la continuidad de las PASO. “Más que una interna nacional abierta lo que se debe conservar son las PASO”, afirmó, y advirtió sobre los riesgos de trasladar la competencia a una estructura partidaria. “En las internas siempre prima la rosca. El que maneja el aparato corre con ventaja”, sostuvo. Además, remarcó las dificultades logísticas: “No hay grado orgánico en el país como para hacer esta movida. Es muy complejo poder fiscalizarla”.

En una postura diferente, el diputado y presidente del PJ de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano respaldó la iniciativa del senador sanjuanino. “Personalmente me parece bien que se realice y que incluso yo vengo reclamando”, alineándose con la idea de abrir el proceso de selección de candidatos.

También se mostró a favor el diputado nacional Cristian Andino, quien destacó la ampliación de la participación. “Me parece bien que la decisión no solo quede en los afiliados y que aquellos que quieran buscar la candidatura lo puedan hacer”.

Por su parte, el chimbero Fabián Gramajo, planteó una posición intermedia, donde priorizó la construcción de consensos pero sin descartar herramientas electorales. “El candidato de nuestro frente tiene que tener vocación de servicio y capacidad de representar un modelo de desarrollo”, sostuvo, y agregó: “Si eso no alcanza, están las herramientas democráticas como las internas abiertas”. Incluso, fue más allá al señalar que ese criterio debería replicarse en todos los niveles: “Lo que planteamos a nivel nacional también debe aplicarse en la provincia y en los municipios”.

El debate, que recién comienza, no solo refleja diferencias sobre el método de selección de candidatos, sino también una discusión más profunda sobre el rumbo del PJ, su organización interna y la estrategia para reconstruir competitividad de cara a las elecciones de 2027.