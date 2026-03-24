El precio internacional del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril en medio de la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, lo que reavivó la preocupación por el impacto global en la energía y la economía. El incremento se da en un contexto de alta volatilidad, marcado por amenazas, operaciones militares y falta de acuerdos diplomáticos.

El principal factor detrás de la suba es el conflicto en Medio Oriente, que pone en riesgo el suministro mundial de crudo, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Las restricciones y advertencias en esa zona generaron temor en los mercados y presionaron al alza los precios.

En los últimos días, el barril de Brent llegó a ubicarse por encima de los 100 dólares, con picos superiores a los 104, mientras que el crudo estadounidense también superó ese umbral. Las subas se explican por la incertidumbre sobre posibles ataques a infraestructura energética y el impacto que esto tendría en la oferta global.

El conflicto se intensificó tras las advertencias de Estados Unidos sobre eventuales ofensivas si Irán no garantiza la libre circulación en la región, a lo que Teherán respondió con amenazas de atacar instalaciones vinculadas a intereses estadounidenses e israelíes. Este escenario incrementa el riesgo de una crisis energética de mayor escala.

Sin embargo, el mercado muestra una fuerte volatilidad: en paralelo a las subas, los precios también registraron caídas bruscas ante señales de posibles negociaciones o treguas temporales, lo que refleja la sensibilidad del petróleo a cualquier cambio geopolítico.

La situación mantiene en vilo a los mercados financieros y a los gobiernos, ya que un petróleo sostenido por encima de los 100 dólares puede traducirse en mayor inflación, suba de combustibles y presión sobre las economías a nivel global.