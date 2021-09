Luego del escándalo nacional que ocasionó la presentación en bloque de las renuncias de aquellos ministros vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández, el intendente de Rivadavia Fabián Martín pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y no dudó al decir que Alberto Fernández debe tomar decisiones en el corto plazo y pidió responsabilidad a la clase política argentina para sobrepasar de la mejor manera la crisis institucional que se vive por estos días. También habló de las Elecciones Generales, del próximo 14 de noviembre, y se mostró confiado en poder superar el porcentaje de votos que logró el Frente Todos en San Juan.

“El presidente debe tomar decisiones con Cristina o sin Cristina. Debe buscar rápido una salida y recomponer su gabinete”, dijo el jefe comunal de Juntos por el Cambio. Al tiempo que añadió “lo primero que tiene que hacer es llamar al diálogo, a los suyos y a la oposición, y trabajar fuertemente en tratar de crear un sistema económico que termine con la inflación”.

El intendente de Rivadavia apuntó también que “es natural que luego de un derrota, como fue la que sufrió el gobierno el domingo, haya algún movimiento interno, pero que esta interna entre Alberto y Cristina trae mucha incertidumbre. Hemos producido un retroceso que no es bueno para el país”.

También comentó que “esperemos que el presidente tenga la templanza, la fortaleza de recomponer su gabinete y de comenzar a tomar decisiones. Le quedan dos años y medio de gobierno y todos debemos colaborar con la gobernabilidad”. Con relación a esto último no dudó en pedir que “la política argentina debe ponerse los pantalones largos y dejar a un costado las peleas de adolescentes en beneficio del pueblo. Esto no lo digo solo como una frase bonita, sino que en medio de todo esto hay gente que pierde su empleo, que no le alcanza para comer y si a esto le sumamos la incertidumbre producida por el mal manejo de la pandemia producimos un cóctel muy peligroso para la ciudadanía”.

Sobre el resultado de las PASO, Fabián Martín, comentó que “esperábamos una buena elección, hicimos una campaña austera y lo vivíamos cara a cara con los vecinos, pero nos sorprendió la elección del justicialismo. Creo que hubo un grito mayoritario de la ciudadanía que no solo responde a un voto de clase alta o media, hasta los más humildes les votaron en contra”. Para terminar no dudó al decir que están confiados en acortar los pocos puntos que hay con el Frente Todos y hasta doblegar al oficialismo provincial en los comicios de noviembre.

EN SUS ZAPATOS:

¿Si fuese el presidente Alberto Fernández qué haría con la renuncia de los ministros que responden a Cristina?

-Sí, les acepto las renuncias y rápidamente recompongo el gabinete. Alberto lleva un año y ocho meses sin tomar decisiones, quien no quiere estar que no esté. El presidente desde un primer momento debería haber construido poder político.

PREGUNTA PERSONAL:

¿Cuál fue su mayor frustración en la vida?

-“Creo que una de las frustraciones más grandes que tuve fue haberme separado, haberme divorciado y haber roto una familia. Me parece que más allá de errores propios y ajenos, estuve 12 años de novio, 15 años casados y después nos separamos y hoy estamos divorciados. Eso fue para mí una frustración”.

PING PONG

Alberto Fernández: “Una persona que se encontró sin querer con la presidencia”.

Susana Laciar: “Una gran trabajadora, una chica humilde con muchas ganas de trabajar por San Juan y por el país”.

Horacio Rodríguez Larreta: “Un persona que viéndolo desde lejos habla poco y trabaja mucho”.

Cristina Fernández: “Una persona que quiere el poder para lograr impunidad”.