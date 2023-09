Cada 29 de septiembre, desde el año 2000, se conmemora el Día Mundial del Corazón. Esta fecha, dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se decretó con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En este marco, César Azcona, cardiólogo y director del Servicio de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Marcial Quiroga, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que, desde la existencia de esta área, hace siete años, se han realizado un aproximado de 30 trasplantes de corazón y el promedio de los trasplantados es de 35 años en San Juan.

Este número de trasplantados no es algo menor, ya que las cirugías se realizaron en un hospital público. Eso mismo destacó el profesional y resaltó que el área de Insuficiencia Cardíaca en el nosocomio es algo innovador a nivel país, debido a que no todas las provincias cuentan con estas áreas especializadas en la gente que fue trasplantada, tuvo para colocarse un bypass o bien, por problemas de arritmia. “Nosotros recibimos los pacientes en los que fallaron las terapéuticas convencionales, y esos pacientes, cuando tienen un problema muscular cardíaco, no hay una terapéutica a resolver, terminan con un problema muscular cardíaco que es irreversible”, explicó Azcona.

A su vez, comentó que “los principales causantes de estas patologías son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. Son factores de riesgo que generan problemas coronarios habitualmente, donde las personas pasan por un proceso agudo o enfermedad vascular”. Asimismo, constató que “es multifactorial el desarrollo de enfermedad en esta sociedad”.

En esta línea, dijo que el problema del desarrollo de este tipo de enfermedades también es, en un punto, por el desconocimiento o el prejuicio que tiene la gente sobre que "una vez operado, ya está curado". Azcona mencionó que son tratamientos paliativos para estas patologías, pero el cuidado debe seguir estando, debe cuidar a su vez también la alimentación, el consumo de grasas, sodio y otros elementos que afectan al corazón.

“La mayoría de la gente cree que porque se hizo un bypass, se operó en las arterias, se curó. Y ese es un gran problema de comunicación que existe, no solamente acá, sino en todo el mundo”, aseveró.

Por otra parte, comentó que las problemáticas económicas del país son uno de los causantes para que la gente no pueda acceder a la atención correcta de estas patologías. Hay personas hoy en día que “no tienen o cobertura social o no tienen asistencia médica completa. En los medicamentos, hoy por hoy, el impuesto es altísimo. Si nosotros tenemos medicación específica a nivel internacional es porque el Estado nos provee y porque hemos generado este tipo de servicio que nos da el Estado. Salud Pública nos da la medicación para esta población y de lo contrario, sería mucho mayor la mortalidad”.

“En los adultos es un problema hoy de salud social y económica también. No tienen los cuidados, no tienen la nutrición adecuada. Hay consumos tanto de drogas ilícitas, incluyendo el tabaquismo, el alcohol, y el impacto social creo que es lo que más ha perjudicado en los últimos años”, afirmó.

La nutrición como factor principal de prevención

Otro de los ítems que hacen a tener un corazón sano es la alimentación saludable. En diálogo con la nutricionista Ana Valverde, comentó sobre la importancia de tener un peso saludable. Este peso se calcula con el Índice de Masa Corporal (IMC), realizado por los nutricionistas. La alimentación debe ir a la par de la realización de la actividad física para mantenerse saludable y de esta forma, evitar que se caiga en una problemática que pueda terminar en problemas del corazón.

