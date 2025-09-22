El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para la provincia de San Juan, detallando las condiciones climáticas esperadas para el inicio de la semana. Las previsiones indican un panorama sin precipitaciones y con temperaturas que experimentarán un ascenso gradual a lo largo del lunes 22 de septiembre de 2025.

Para la jornada del lunes, se espera que la mañana comience con un cielo despejado, permitiendo un rápido incremento de la temperatura desde los 7°C registrados en las primeras horas. Durante la tarde, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, con la temperatura máxima alcanzando los 23°C. La noche continuará con una parcial nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 17°C. A lo largo del día, los vientos se mantendrán entre los 13 y 22 km/h, predominando la dirección Noroeste en la mañana para luego cambiar a Noreste en la tarde y noche.

El martes 23 de septiembre de 2025, el tiempo en la región se mantendrá estable. La madrugada se presentará con un cielo parcialmente nublado, y la temperatura mínima se ubicará en los 9°C. Sin embargo, para la mañana, se espera que el cielo se despeje completamente, con la temperatura ascendiendo a 11°C. En la tarde, el pronóstico es de un cielo despejado, con una máxima que alcanzará los 23°C, similar a la jornada anterior. La noche presentará un cielo algo nublado y la temperatura bajará a 18°C. Los vientos del día oscilarán entre los 13 y 22 km/h, con una dirección predominante del Noreste, cambiando a Norte en la mañana y volviendo a Noreste en la tarde y noche.