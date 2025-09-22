El empresario agropecuario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta (59) fue hallado asesinado el fin de semana en Mendoza, dentro de su camioneta, con un disparo en la espalda. Por este homicidio, las autoridades han detenido a un hombre mendocino de 32 años identificado como Matías Exequiel Alonso Jara, quien cuenta con un extenso y "frondoso prontuario".

Nacenta, oriundo de Pocito, San Juan, donde residía con su familia, era el titular de la empresa “Semillas Nacenta”, dedicada a la exportación de semillas. Además, poseía campos en San Luis donde combinaba la producción agrícola con la cría de ganado, lo que lo posicionaba como un referente del sector agropecuario en la región de Cuyo. Su presencia en Mendoza, según trascendió, estaba ligada a un viaje de negocios que había iniciado la noche del viernes, pero que nunca pudo concretarse debido al fatal desenlace.

El hallazgo en el zanjón y la investigación judicial

El cuerpo sin vida de Sergio Nacenta fue descubierto cerca de la 1:15 de la mañana del sábado. El hallazgo ocurrió después de que una llamada al 911 alertara sobre la presencia de una camioneta caída en un zanjón, en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en Las Heras.

Al llegar, los efectivos policiales confirmaron que el conductor presentaba una herida de arma de fuego en la espalda. Adicionalmente, se constató un impacto de bala en la ventanilla trasera izquierda del vehículo. La investigación del caso ha quedado bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Instrucción N° 21, a cargo de la fiscal Andrea Lazo, con la intervención de la UFI de Homicidios.

La detención del principal sospechoso

Tras una exhaustiva investigación, personal de la División Homicidios de Investigaciones logró irrumpir en una vivienda ubicada en el barrio Santo Tomás de Aquino, en la zona de El Algarrobal. Allí detuvieron a Matías Exequiel Alonso Jara (32), quien fue señalado como el principal sospechoso del crimen.

El detenido posee un historial delictivo marcado por diversas causas. El Ministerio de Seguridad y Justicia señaló que su prontuario incluye delitos como homicidio en grado de tentativa, amenazas coactivas, coacciones agravadas con armas de fuego, violación de domicilio, lesiones agravadas, lesiones y amenazas.

Durante el allanamiento, autorizado por la jueza Florencia Didier del Juzgado Penal Colegiado en turno, la Policía secuestró diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos se encontraron dos celulares, un tubo cañón calibre 22 mm, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases y una mira telescópica, además de otros elementos de un arma de fuego.

Actualmente, la fiscalía trabaja para determinar si Alonso Jara actuó de manera individual o si formaba parte de una organización delictiva, y cuál pudo haber sido el vínculo o la relación que existía entre él y la víctima, Sergio Nacenta.