La banda de rock argentino Guasones actuará el próximo 25 de septiembre a las 22.00 horas en la Sala del Sol. Con una trayectoria que supera las tres décadas, el grupo se ha consolidado como uno de los referentes del género, caracterizándose por un estilo directo con guitarras prominentes y letras que retratan la vida cotidiana. La formación actual está integrada por Facundo Soto en voz y guitarra acústica, Maximiliano Timczyszyn en primera guitarra, Damián "Starsky" Celedón en batería, Diego Reinholz en bajo, Matías Sorokin en segunda guitarra y Yamil Salvador en teclados.

El repertorio de la noche incluirá temas de su más reciente producción, 'Acústico Gran Rex. Vol 2', décimo álbum de la banda lanzado en 2024. Este trabajo fue registrado en vivo en el Teatro Gran Rex y contó con la participación de músicos invitados de renombre como Leiva desde España, Juanse y Joaquín Levinton. Paralelamente al lanzamiento del álbum, la banda presentó un mini-documental dirigido por Vicente Linares, disponible en la plataforma Flow, que combina fragmentos del concierto con material inédito de giras, ensayos y momentos entre bastidores.

La presentación en San Juan se enmarca en una gira nacional que incluye fechas en diversas provincias, luego de una destacada participación en el festival Cosquín Rock 2025. Las entradas para el concierto tienen un valor de $28.000 y se encuentran a la venta a través de la plataforma digital TuEntrada.com.