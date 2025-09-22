Cultura y Espectáculos > Recitales
Llega Guasones a San Juan y se presentará en la Sala del Sol
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
Más Leídas
Esperanza para Mogna: el Gobierno provincial avanza con proyectos clave para garantizar agua para consumo y producción
Vecinos de Mogna fueron recibidos por el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia. Durante la reunión se presentaron alternativas concretas para resolver la crítica situación hídrica de la zona, con participación de expertos internacionales. La comunidad volvió a su pueblo con esperanzas renovadas.
Más Leídas
Esperanza para Mogna: el Gobierno provincial avanza con proyectos clave para garantizar agua para consumo y producción
Vecinos de Mogna fueron recibidos por el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia. Durante la reunión se presentaron alternativas concretas para resolver la crítica situación hídrica de la zona, con participación de expertos internacionales. La comunidad volvió a su pueblo con esperanzas renovadas.