El asesinato del empresario sanjuanino Sergio Nacenta, ocurrido en el departamento de Las Heras, tiene a un sujeto detenido e imputado como principal sospechoso. Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años, conocido bajo el alias de "Mati Mat" o "Negro Matías", quien fue capturado durante un allanamiento realizado este domingo en su vivienda, ubicada en el asentamiento Santo Tomás de Aquino, una zona cercana al lugar del crimen. La detención fue llevada a cabo por efectivos de Policías de Investigaciones bajo las directivas de la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo.

El hecho criminal se conoció en la madrugada del sábado, cuando a través de una llamada al 911 se reportó el hallazgo del cadáver de Sergio Nacenta, de 59 años, en el interior de su camioneta Toyota Hilux, la cual se encontraba encajada en una acequia en el cruce de las calles Paso Hondo y Recuero, en la zona de El Borbollón. La víctima presentaba una herida de bala. La reconstrucción preliminar del disparo indica que el proyectil ingresó por la ventanilla trasera del lado del conductor e impactó en el costado izquierdo del torso de Nacenta, causándole la muerte de manera instantánea.

Matías Exequiel Alonso Jara posee un extenso prontuario delictivo iniciado en el año 2012. Su historial criminal incluye imputaciones por delitos tales como amenazas coactivas, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, violación de domicilio, lesiones agravadas, abuso de armas y un homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Si bien en 2017 fue absuelto por un cargo de homicidio agravado, su última condena data de junio de 2022 por el delito de amenazas coactivas. Durante el allanamiento en su domicilio, las fuerzas policiales procedieron al secuestro de evidencias clave, entre las que se encuentran dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre 22 mm, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, una mira telescópica y otros componentes esenciales para armar un arma de fuego.

La investigación continúa abierta para determinar la secuencia exacta de los hechos y el móvil que desencadenó el asesinato. Hasta el momento, las autoridades manejan dos líneas de investigación principales. La primera teoría apunta a un intento de robo, donde el imputado habría disparado contra el vehículo en movimiento cuando intentaba asaltar a la víctima, quien se encontraba en la zona visitando a su hijastro. No obstante, esta hipótesis se ve cuestionada por el hecho de que el cadáver fue hallado con todas sus pertenencias. La segunda teoría considera la posibilidad de un conflicto entre conocidos, sugiriendo que Nacenta pudo haber sido citado al lugar por un motivo aún por esclarecer, donde fue abordado por su agresor. En esta versión, el disparo se habría producido cuando la víctima intentaba huir.

A pesar de la imputación y la detención de Matías Exequiel Alonso Jara, los investigadores enfatizan que las diligencias continúan para reconstruir de manera completa los eventos que condujeron a la muerte del empresario sanjuanino.