El presidente Javier Milei modificó sobre la marcha su agenda internacional y postergó su viaje a Estados Unidos, previsto para este domingo por la noche, para encabezar este lunes en Casa Rosada dos reuniones clave: primero, con la mesa política nacional de La Libertad Avanza y luego, con todo el Gabinete.

La jornada comenzará a las 10:30 con el núcleo de dirigentes que coordina la estrategia electoral rumbo a octubre, entre ellos su hermana Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra Patricia Bullrich, el titular de Diputados Martín Menem y el vocero Manuel Adorni. El objetivo, según fuentes oficiales, es “alinear el mensaje” de la campaña.

“Hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante para salir del pozo en el que dejó el país el kirchnerismo. Aun así, todavía falta, porque las últimas décadas no se resuelven en un año y medio. Pero si aflojamos ahora tiramos todo ese esfuerzo a la basura”, resumió a Infobae un funcionario presente en el último encuentro político en Olivos.

El mediodía marcará la segunda cita, con la presencia de todos los ministros: Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), entre otros.

La decisión de designar a Pilar Ramírez como coordinadora de vínculos con los dirigentes provinciales abrió una interna respecto del rol de Eduardo “Lule” Menem, cercano a Karina, tras la derrota en Buenos Aires. El tema también estará sobre la mesa.

Recién después de estos encuentros, Milei partirá hacia Nueva York el lunes a las 19:00. Allí lo espera una cargada agenda: exposición en la Asamblea General de la ONU, una reunión bilateral con Donald Trump y un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Además, buscará avanzar en un préstamo extraordinario de USD 30.000 millones para reforzar reservas y sostener el programa económico.

En ese marco, también recibirá el premio Ciudadano Global 2025, otorgado por el Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.