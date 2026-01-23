La Vuelta a San Juan 2026 ya empezó a vivirse con clima de fiesta y el prólogo tuvo como gran protagonista al público. Santa Lucía se llenó de color, banderas y pasión con la presencia de cientos de fanáticos del ciclismo que se acercaron a cada rincón del circuito para acompañar el inicio de una nueva edición de la tradicional competencia.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y vecinos coparon las veredas, esquinas del departamento para no perderse ningún detalle del paso de los corredores. Con camisetas, carteles y banderas, los sanjuaninos volvieron a demostrar por qué la Vuelta a San Juan es mucho más que una carrera: es una verdadera fiesta popular.

El prólogo, disputado en Santa Lucía, ofreció un marco ideal para el espectáculo deportivo. El circuito urbano permitió un contacto cercano entre el público y los ciclistas, generando un ambiente vibrante que acompañó cada largada y cada giro del recorrido. El aliento constante fue un plus para los protagonistas, que sintieron el respaldo del público desde el primer kilómetro.

Como ya es tradición, las imágenes de la jornada reflejaron el entusiasmo de la gente y la identidad ciclística de la provincia. Si estuviste presente en la primera etapa de la Vuelta a San Juan 2026, seguramente aparezcas en alguna de las postales que dejó el prólogo. Los sanjuaninos le pusieron todo el color al arranque de la competencia y reafirmaron su amor por el ciclismo.

Mirá las fotos de la primera etapa y buscate entre los protagonistas de una jornada inolvidable que marcó el inicio de una nueva edición de la Vuelta a San Juan.