El corazón de la Plaza General San Martín fue el escenario de una jornada cargada de empatía y compromiso sanitario. Este sábado, en el marco del Día Mundial de la Endometriosis, la Municipalidad de Jáchal, a través de su Dirección de Prevención y Relaciones Institucionales, junto a la Fundación Endometriosis San Juan, llevaron adelante una campaña de visibilización que conmovió a los vecinos.

La actividad no fue solo informativa; se transformó en un espacio de "escucha activa" donde se compartieron vivencias sobre una patología que, a menudo, es silenciada. "Entendemos que la salud pública también implica visibilizar aquello que a veces no se cuenta", explicaron desde el área de salud municipal.

Un sueño cumplido en el norte

Para la Fundación Endometriosis San Juan, desembarcar con sus acciones en el departamento norteño representaba un objetivo anhelado. Sus referentes destacaron que llegar a Jáchal era un “sueño cumplido” para poder alertar sobre una enfermedad que afecta severamente la calidad de vida de las mujeres y que tiene en el diagnóstico temprano su herramienta más valiosa.

Según se informó durante el evento, actualmente existen 20 pacientes identificadas en el departamento que conviven con esta patología. La jornada permitió que estas mujeres encontraran un punto de encuentro y contención, rompiendo el aislamiento que a veces impone el dolor crónico.

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Lazos de contención

El evento, que se extendió durante gran parte del sábado, buscó sensibilizar a toda la comunidad jachallera. Desde la organización remarcaron que el acompañamiento del entorno familiar y social es clave para quienes transitan la enfermedad.

Con folletería, lazos amarillos y charlas personalizadas, la Municipalidad y la Fundación sellaron un pacto de trabajo conjunto para que la información médica llegue a cada rincón de Jáchal, asegurando que ninguna mujer deba transitar su diagnóstico en soledad.