El sueño del retorno comenzó con una exhibición de fútbol en la Esquina Colorada. En el marco de la primera fecha del torneo de ascenso sanjuanino, Sportivo Del Bono dejó en claro que su único objetivo es volver a la máxima categoría al golear por un contundente 5-0 a Fiorito.

El marcador se abrió con una joya: Lisandro Galván sacó un zapatazo inatjable que dejó sin chances al arquero del equipo de las Chacritas. A partir de allí, el "Bodeguero" manejó los hilos del partido a su antojo. La cuenta se estiró gracias a las definiciones de Juan Riveros y Federico Bolado, quienes marcaron por duplicado cada uno para sellar el partido.

La zona de los de Rivadavia tuvo otros movimientos destacados: Libertad Juvenil se impuso por 2-0 ante El Globo, San Damián no tuvo piedad y goleó 4-0 a Huarpes. Este domingo completan: Sportivo Picón vs. Juventud Unida y Villa Hipódromo ante Aberastain.

Con un plantel plagado de jugadores de jerarquía, Del Bono se posiciona desde el minuto uno como el equipo a vencer en una divisional que promete ser una de las más competitivas de los últimos años.

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Batacazos en la Zona A

La otra zona del ascenso también entregó emociones fuertes. El golpe de la jornada lo dio Juventud Ullunera, que dio cuenta de uno de los pesos pesados de la categoría, la Villa Obrera, al vencerla por 3 a 1.

Por su parte, Recabarren demostró solidez y superó con claridad a Sportivo Punteto por 3 a 0. En tanto, el histórico Árbol Verde también festejó en el debut tras ganarle 2 a 0 a Los Pumas y Defensores Los Andes igualó con Rivera 1-1. La acción de este grupo continuará este domingo con el choque entre San Agustín y Centenario.