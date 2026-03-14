La escalada de violencia en Medio Oriente impactó de lleno en el deporte de élite mundial. Este sábado, la Fórmula 1 y la FIA emitieron un comunicado conjunto confirmando la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, originalmente programados para el mes de abril.

La decisión responde directamente al conflicto bélico desatado tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán, situación que hace imposible garantizar la seguridad de los equipos, pilotos y el personal de logística en la región del Golfo Pérsico.

Un bache en el calendario de Colapinto

De esta manera, la temporada 2026, que cuenta con el argentino Franco Colapinto como protagonista, sufrirá una pausa obligatoria de un mes. Tras disputar la tercera fecha en Japón (del 27 al 29 de marzo), el "Gran Circo" recién volverá a encender motores el 1 de mayo en el circuito de Miami.

Desde la organización fueron tajantes: pese a que se evaluaron sedes alternativas para cubrir el hueco de abril, la FIA determinó que no se realizarán sustituciones. "Debido a la situación actual, los Grandes Premios, junto con las rondas de F2, F3 y la Academia de F1, no se celebrarán según lo previsto", reza el parte oficial.

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Así queda el calendario próximo

Con las bajas de Bahréin (10-12 de abril) y Arabia Saudita (17-19 de abril), los fanáticos deberán esperar más de 30 días para volver a ver acción:

GP de Japón: 27-29 de marzo.

GP de Miami: 1-3 de mayo.

GP de Canadá: 22-24 de mayo.

GP de Mónaco: 5-7 de junio.

Esta modificación obliga a las escuderías a replantear sus estrategias de desarrollo técnico, ya que el largo parate permitirá a los ingenieros trabajar en mejoras que originalmente estaban previstas para la gira europea. Para el público argentino, la espera por ver a Colapinto se hará más larga de lo previsto tras el inicio en Asia.