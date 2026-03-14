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San Juan RC venció 59-34 a Universitario y lidera el Torneo Provincial USR
POR REDACCIÓN
El Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby vivió una jornada vibrante con una nueva edición del clásico sanjuanino. En un encuentro que fue de menor a mayor, San Juan RC terminó imponiendo su jerarquía física y colectiva para derrotar a Universitario por un abultado 59-34, resultado que le permite consolidarse como único puntero del certamen.
El inicio del partido en Pocito fue una verdadera batalla de ida y vuelta. Durante los primeros 40 minutos, ambos equipos apostaron por un juego dinámico que mantuvo la incertidumbre en el marcador. Universitario aprovechó mejor sus oportunidades y, gracias a una defensa ajustada y ataques punzantes, logró irse al vestuario con una mínima ventaja de 27-24.
Sin embargo, la historia fue otra en la segunda mitad. El quince de Santa Lucía ajustó las piezas, dominó las formaciones fijas y empezó a encontrar los espacios que la "U" ya no podía cubrir. A pesar de sufrir la expulsión de Julián Cambas con tarjeta roja, los "Piuquenes" no bajaron la intensidad y pasaron por arriba a su rival con una lluvia de tries.
La puntería de Estiliano Batezatti fue fundamental para estirar la diferencia: el pateador de San Juan RC estuvo implacable y aportó ocho conversiones y un penal, sentenciando cualquier intento de remontada de los académicos.
La síntesis del partido
Universitario (34):
Tries: Juan Cruz Magariños, Vito Sambrizzi, Santiago Baldi, Julián Aguiar.
Conversiones: Geronimo Arabel (x3), Guillermo Quiroga.
Penales: Geronimo Arabel (x2).
Amarilla: Tomás Montilla.
San Juan RC (59):
Tries: Alejo Olguín (x2), Bautista Scadding (x2), Felipe González, Gonzalo Roldán, Santiago Albarracín, Franco Uñates.
Conversiones: Estiliano Batezatti (x8).
Penal: Estiliano Batezatti.
Roja: Julián Cambas.