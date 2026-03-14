El Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby vivió una jornada vibrante con una nueva edición del clásico sanjuanino. En un encuentro que fue de menor a mayor, San Juan RC terminó imponiendo su jerarquía física y colectiva para derrotar a Universitario por un abultado 59-34, resultado que le permite consolidarse como único puntero del certamen.

El inicio del partido en Pocito fue una verdadera batalla de ida y vuelta. Durante los primeros 40 minutos, ambos equipos apostaron por un juego dinámico que mantuvo la incertidumbre en el marcador. Universitario aprovechó mejor sus oportunidades y, gracias a una defensa ajustada y ataques punzantes, logró irse al vestuario con una mínima ventaja de 27-24.

Sin embargo, la historia fue otra en la segunda mitad. El quince de Santa Lucía ajustó las piezas, dominó las formaciones fijas y empezó a encontrar los espacios que la "U" ya no podía cubrir. A pesar de sufrir la expulsión de Julián Cambas con tarjeta roja, los "Piuquenes" no bajaron la intensidad y pasaron por arriba a su rival con una lluvia de tries.

La puntería de Estiliano Batezatti fue fundamental para estirar la diferencia: el pateador de San Juan RC estuvo implacable y aportó ocho conversiones y un penal, sentenciando cualquier intento de remontada de los académicos.

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La síntesis del partido

Universitario (34):

Tries: Juan Cruz Magariños, Vito Sambrizzi, Santiago Baldi, Julián Aguiar.

Conversiones: Geronimo Arabel (x3), Guillermo Quiroga.

Penales: Geronimo Arabel (x2).

Amarilla: Tomás Montilla.

San Juan RC (59):

Tries: Alejo Olguín (x2), Bautista Scadding (x2), Felipe González, Gonzalo Roldán, Santiago Albarracín, Franco Uñates.

Conversiones: Estiliano Batezatti (x8).

Penal: Estiliano Batezatti.

Roja: Julián Cambas.