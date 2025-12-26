Huarpe Deportivo > Cronograma
El Punta Negra será escenario del Desafío del Agua con 150 nadadores
POR REDACCIÓN
Este sábado 27 de diciembre se disputará la segunda edición del Desafío del Agua, competencia que abrirá oficialmente la temporada de aguas abiertas en San Juan. La prueba se desarrollará en el embarcadero del Dique Punta Negra y contará con la participación de 150 nadadores, cuyas inscripciones cerraron el jueves 25.
El evento ofrecerá tres distancias: 200, 750 y 1500 metros. La organización está a cargo de Almendro Sport y la Asociación de Nadadores, presidida por Mathias Atencio, con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte y sponsors privados. En el trabajo técnico participan los profesores Nadia Chaquerian, Matías Cordero y el nadador Elías Barros.
Las acreditaciones se realizarán el mismo día de la competencia entre las 8:00 y las 8:45. Luego se llevará a cabo la charla técnica de 9:00 a 9:15 y, a partir de las 9:30, se pondrá en marcha la largada por metrajes y categorías.
Horarios oficiales
- 8:00 a 8:45: acreditación
- 9:00 a 9:15: charla técnica
- 9:30: largada 750 metros
- 9:35: largada 1500 metros
- 10:00: largada 200 metros (participativa)
- 10:30: premiación general
La competencia incluye doce categorías por edades: Infantil (hasta 11 años), Menores (12 y 13), Cadete (14 y 15), Juvenil (16 y 17), Junior (18 y 19), Master A (20 a 27), Master B (28 a 35), Master C (36 a 43), Master D (44 a 51), Master E (52 a 59), Master F (60 a 69) y Master G (más de 70).
El Desafío del Agua es la primera cita de un calendario anual que también prevé competencias nacionales e internacionales, entre ellas el Ironman 70.3 el 29 de marzo, el Ironman 5150 el 30 de octubre y el Ironman Full el 1 de noviembre, consolidando a San Juan como sede de eventos de alto nivel en deportes acuáticos.
