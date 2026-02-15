San Martín empata 1-1 con Chacarita en el estreno de la Primera Nacional

El encuentro entre Chacarita y San Martín de San Juan, correspondiente a la primera fecha de la Primera Nacional, se encuentra en pleno desarrollo en el estadio de Chacarita Juniors. Con un primer tiempo de alto voltaje, ambos equipos buscan sumar de a tres en el arranque del torneo.

El partido comenzó con dominio alternado, pero fue San Martín de San Juan quien golpeó primero. A los 11 minutos del primer tiempo, Nazareno Funez apareció para concretar una jugada ofensiva y poner en ventaja al Verdinegro, silenciando el estadio local.

Sin embargo, la alegría visitante duraría hasta los 37 minutos, cuando Milton Leyendeker aprovechó una oportunidad en el área y marcó el empate para Chacarita, desatando el festejo en las tribunas del "Funebrero".

A los 38 minutos, el árbitro Bruno Amiconi amonestó a Brian Calderara de Chacarita, en una de las pocas infracciones que han marcado el ritmo del partido hasta el momento.

Formaciones iniciales

Chacarita saltó al campo con: Enrique Bologna (capitán); Milton Leyendeker, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes, Brian Calderara; Maximiliano Meléndez, Miguel Mellado, Álvaro Cuello; Juan Cuevas; Juan Barbieri y Mario Sanabria. Director técnico: Matías Módolo.

San Martín (SJ) formó con: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Nicolás Pelaitay (capitán), Guillermo Acosta; Gabriel Hachen, Sebastián González; Carlo Lattanzio y Nazareno Funez. Director técnico: Ariel Martos.