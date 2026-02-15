En Uspallata, al pie de la cordillera de Los Andes, está realizándose la quinta edición del Encuentro “Puentes de Agua”, un espacio de reflexión y debate que desde hace años convoca a asambleas y organizaciones socioambientales de distintos puntos del país.

DIARIO HUARPE está presente haciendo la cobertura del evento para escuchar de primera mano, los testimonios de quienes, en sus territorios, sostienen la defensa del agua como Derecho Humano fundamental.

Publicidad

Durante cuatro jornadas (desde el 14 al 17 de febrero), referentes de comunidades afectadas por proyectos extractivos comparten experiencias, estrategias y preocupaciones comunes. El eje transversal es claro: el acceso al agua, la protección de los ecosistemas y la vigencia de los derechos humanos frente a modelos productivos que, según señalan, ponen en riesgo bienes comunes esenciales.

El encuentro combina paneles de debate, talleres, actividades culturales y espacios de intercambio entre asambleas. En cada intervención se repite una idea fuerza: la necesidad de articular luchas locales en una red nacional que permita visibilizar conflictos ambientales y fortalecer reclamos.

Publicidad

De Andalgalá a Famatina: una red en expansión

“Puentes de Agua” nació en 2022 en Andalgalá, junto a la histórica Asamblea El Algarrobo. La segunda edición tuvo lugar en 2023 en Exaltación de la Cruz, mientras que la tercera se desarrolló en San Juan - Jáchal, acompañando a la Asamblea Jáchal No se Toca. En 2025, el cuarto encuentro se concretó en Famatina.

Cada sede fue elegida por su historia de resistencia frente a proyectos mineros y por la organización comunitaria que se consolidó en esos territorios. En Uspallata, el debate volvió a centrarse en la tensión entre desarrollo extractivo y protección ambiental, hoy un tema sensible en toda la región cordillerana.

Publicidad

Desde Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, Salta y otras localidades de Mendoza, además de Uspallata, llegaron voces que describen escenarios similares: comunidades movilizadas, pedidos de información pública, reclamos por controles ambientales y cuestionamientos a estudios de impacto ambiental. En todos los casos, el agua aparece como símbolo y como recurso vital amenazado.

Derechos Humanos y Medio Ambiente, una misma agenda

Para las asambleas presentes, la defensa del ambiente no puede separarse de la defensa de los derechos humanos. “Sin agua no hay vida, no hay producción, no hay futuro”, resumió una de las expositoras mendocinas durante la asamblea de apertura. La consigna atravesó la primera jornada y se tradujo en llamados a fortalecer la participación ciudadana en decisiones que afectan a los territorios.

DIARIO HUARPE recogió testimonios que pusieron el acento en la necesidad de garantizar información clara y accesible, así como instancias reales de consulta a las comunidades. También se destacó el rol de las juventudes y de los espacios culturales como herramientas para sostener la organización social.

El clima del encuentro combina reflexión y celebración. Hay música, ferias de productores locales y espacios de arte, entendidos como parte de una construcción colectiva que busca afirmar identidades territoriales.

Al cierre de la primera jornada, las asambleas coincidieron en que el desafío es sostener la articulación nacional y ampliar el diálogo con otros sectores sociales. “Puentes de Agua” vuelve a funcionar como ese espacio simbólico y concreto que une geografías diversas bajo una misma preocupación: la protección del agua y de los derechos que de ella dependen.

Con su presencia en Uspallata, DIARIO HUARPE reafirma su compromiso de escuchar todas las voces que intervienen en el debate ambiental, dando lugar a quienes, desde cada rincón del país, plantean la necesidad de un desarrollo que respete la vida y el ambiente.

CONTINUARÁ...