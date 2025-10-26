El rapero y empresario Sean "Diddy" Combs, quien fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por un cargo de transporte para ejercer la prostitución, se convirtió en víctima de la violencia carcelaria este fin de semana. Fuentes internas del penal confirmaron que el magnate musical fue atacado por un compañero de reclusión en lo que se describe como un asalto sorpresivo y brutal.

Según los reportes, el incidente ocurrió en un sector de la prisión mientras Combs se dirigía a una de las áreas comunes. Un recluso, cuya identidad no ha sido revelada, lo habría abordado con una agresión física que escaló rápidamente. La rápida intervención de los guardias de seguridad fue crucial, ya que, de acuerdo con un vocero no oficial, el ataque dejó a Combs a "solo segundos de perder la vida" debido a la ferocidad del asaltante.

Tras el altercado, el ex CEO de Bad Boy Records fue trasladado de inmediato a la enfermería de la prisión para recibir atención médica. Aunque la naturaleza de sus heridas no fue detallada, se confirmó que su estado de salud es delicado pero estable.

Este ataque genera serias preocupaciones sobre la seguridad del rapero, quien es una figura de alto perfil y con múltiples enemigos potenciales, tanto dentro como fuera de la cárcel, dada la naturaleza mediática y controversial de sus delitos. La dirección del penal ha iniciado una investigación interna para determinar las causas del ataque y si el agresor actuó solo o por orden de terceros.

El incidente ocurre a poco más de 20 días de que Combs ingresara a la prisión federal para cumplir su condena, luego de un mediático juicio que lo encontró culpable de un solo cargo de los cinco que enfrentaba.