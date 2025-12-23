La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la querella de Fabiola Yáñez y confirmó la continuidad de Daniel Rafecas como juez en la causa por violencia de género iniciada contra el expresidente Alberto Fernández, lo que significó un nuevo revés judicial para la ex primera dama.

El planteo buscaba revertir una decisión previa que había apartado al juez Julián Ercolini del expediente y ordenado la intervención de Rafecas. Sin embargo, los camaristas consideraron inadmisible el recurso al entender que no cumplía con los requisitos formales exigidos y que no se verificaban supuestas irregularidades en la resolución cuestionada.

La disputa por la competencia del magistrado se suma a una serie de planteos procesales que se fueron acumulando desde el inicio de la causa, marcada por recusaciones cruzadas y objeciones sobre la imparcialidad judicial. Con esta resolución, la estrategia de la querella quedó debilitada en uno de los ejes centrales del proceso.

La investigación se originó a partir de la denuncia de Yáñez por hechos de violencia de género, lesiones y amenazas agravadas por el vínculo, por los cuales el expresidente fue procesado. A lo largo del expediente, la defensa de Fernández impulsó distintas impugnaciones que fueron analizadas por instancias superiores.

Con el fallo de Casación, la causa continuará su curso bajo la conducción del juez confirmado, mientras las partes evalúan los próximos pasos procesales en un expediente de alto impacto político y judicial.