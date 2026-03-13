El regreso de Beetlejuice ya está entre lo más visto de Netflix

El universo gótico de Tim Burton ha vuelto a captar la atención del público local con el reciente estreno de Beetlejuice, el superfantasma. La producción ha logrado un impacto inmediato en la plataforma, posicionándose este 9 de marzo en el octavo lugar entre las películas más vistas de Netflix Argentina, según los registros de FlixPatrol.

Esta continuación no solo apela a la nostalgia del clásico de 1988, sino que propone un cruce generacional donde Jenna Ortega funciona como el puente perfecto para atraer a nuevas audiencias, conviviendo con figuras históricas como Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara.

Respecto al argumento, la ficha oficial de Netflix presenta la película como la historia de Lydia Deetz, quien décadas después de haber invocado a Beetlejuice diciendo su nombre tres veces necesita nuevamente la ayuda del demoníaco embustero para salvar a su hija adolescente.

De esta forma, desde la plataforma dejan claro que el eje ahora pasa por Lydia y por el intento de salvar a su hija, lo que otorga una dimensión familiar más profunda al característico estilo grotesco y sobrenatural de la franquicia.

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Bajo la dirección de Burton, la obra mantiene una identidad visual marcada por el humor negro y la estética expresionista, sumando al elenco a Justin Theroux, Monica Bellucci y Willem Dafoe, quienes aportan una mezcla de rareza y glamour.

El éxito en el catálogo se explica porque la propuesta no depende exclusivamente del recuerdo, ya que los analistas consideran que el caos del personaje todavía tiene algo que ofrecer al actualizarse y mezclarse con una nueva sensibilidad en el presente del streaming. La firma autoral de Burton asegura que el proyecto conserve su personalidad, evitando ser un simple revival sin alma en un ecosistema de secuelas tardías.