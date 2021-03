El sanjuanino Mas se convirtió en capitán de Boca y un diario importante del fútbol lo tildó como extraño

Este miércoles Boca se enfrentó contra Claypole por los 32avos de final de la Copa Argentina. Como no estuvo presente Tevez, Izquierdoz ni Andrada, el capitán del Xeneize fue el sanjuanino Emmanuel Mas, que fue elegido por sus compañeros. El diario Olé lo bautizó en una nota como “El extraño capitán de Boca”. Mas teniendo en cuenta que hace unos días que el exverdinegro estaba en la lista de los no tenidos en cuenta por el Consejo del Fútbol de Boca, según informaron varios medios de Buenos Aires.

En su debut en el torneo local, Boca venció 2 a 1 a Claypole y pasó de ronda. Iba perdiendo, pero lo dio vuelta con goles del colombiano Sebastián Villa y Gonzalo Maroni. El gol para el conjunto contrario lo hizo Leonel Landaburu.

“Boca debutó en la Copa Argentina con un capitán impensado. Un futbolista que lleva sus años en el club y que cuenta con más de un título en su palmarés, incluso una Libertadores, pero que no es un habitué en lo que a portar la cinta se refiere. No en su etapa como jugador xeneize”, refirió en su portal Olé.

Tevez es el capitán indiscutido en Boca, por su pasado glorioso y sus años de experiencia, pero esta vez vio el partido desde la platea, ya que sigue desbastado por la muerte de su padre, Segundo Tevez.

En caso de no estar el Apache en cancha, el remplazante es el Cali Izquierdoz, que se perdió el cotejo por lesión. Pues el pasado domingo recibió un duro golpe en las costillas que le impidió continuar en cancha. Si bien los médicos establecieron esta semana que no hay fractura aún no está en condiciones de jugar.

Si falta Tevez y el Cali, el que sigue en la lista para el brazalete de capitán es el arquero Andrada. El guardameta titular del Xeneize no estuvo tampoco en el partido por una decisión táctica del entrenador Miguel Ángel Russo, que prefirió darle continuidad a Javi García. El ex Tigre y Racing regresó a Boca hace un año y aún no sumó minutos.

“El capitán en el debut por Copa Argentina fue Mas. El Mas impensado de todos”, cerró con un juego de palabras su referencia Olé. Acá en la provincia, Mas tal vez se convirtió en el primer sanjuanino en tener tal prestigio en uno de los clubes más importante de la Argentina. La pregunta ahora es ¿Seguirá en Boca?