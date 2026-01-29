Publicidad
El sanjuanino Pérez se animó al caño ante Paredes y el partido se picó

El extremo de Estudiantes amagó con personalidad y desató un cruce caliente con el campeón del mundo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La acción del sanjuanino se volvió protagonista en el triunfo del Pincha ante Boca.

El sanjuanino Fabricio Pérez tuvo una actuación destacada en el triunfo de Estudiantes sobre Boca Juniors y se llevó todas las miradas en un partido intenso, cargado de ritmo y momentos calientes. El extremo fue clave en el funcionamiento del Pincha y protagonizó una acción que dejó expuesto nada menos que al campeón del mundo Leandro Paredes.

La jugada se dio en el segundo tiempo y rápidamente se volvió viral. Pérez amagó con personalidad, dejó en el camino a dos rivales y, cuando quedó cara a cara con Paredes, intentó tirarle un caño. La reacción del volante xeneize no se hizo esperar: fue directo a buscarlo y la situación se calentó, generando empujones, protestas y un clima tenso en el campo de juego.

Más allá del cruce, el sanjuanino mostró carácter, despliegue y confianza ante uno de los equipos más poderosos del fútbol argentino, reafirmando su crecimiento y su importancia dentro del esquema de Estudiantes.

En lo estrictamente futbolístico, el Pincha se impuso 2-1 con goles de Núñez y González Pirez. El resultado pudo haber sido más amplio, pero Boca se sostuvo en gran parte gracias a la destacada actuación del arquero Agustín Marchesín, que evitó una diferencia mayor.

El Xeneize logró descontar a través de Exequiel Zeballos y en el tramo final ensayó una reacción, aunque no le alcanzó para torcer la historia. Estudiantes manejó los tiempos y cerró un triunfo valioso ante su gente.

Para Fabricio Pérez, la noche quedó marcada como una de las más resonantes de su carrera: gran rendimiento, personalidad ante un campeón del mundo y protagonismo en un partido que dejó mucho más que un resultado.

