El sanjuanino Fabricio Pérez tuvo una actuación destacada en el triunfo de Estudiantes sobre Boca Juniors y se llevó todas las miradas en un partido intenso, cargado de ritmo y momentos calientes. El extremo fue clave en el funcionamiento del Pincha y protagonizó una acción que dejó expuesto nada menos que al campeón del mundo Leandro Paredes.

La jugada se dio en el segundo tiempo y rápidamente se volvió viral. Pérez amagó con personalidad, dejó en el camino a dos rivales y, cuando quedó cara a cara con Paredes, intentó tirarle un caño. La reacción del volante xeneize no se hizo esperar: fue directo a buscarlo y la situación se calentó, generando empujones, protestas y un clima tenso en el campo de juego.

Más allá del cruce, el sanjuanino mostró carácter, despliegue y confianza ante uno de los equipos más poderosos del fútbol argentino, reafirmando su crecimiento y su importancia dentro del esquema de Estudiantes.

En lo estrictamente futbolístico, el Pincha se impuso 2-1 con goles de Núñez y González Pirez. El resultado pudo haber sido más amplio, pero Boca se sostuvo en gran parte gracias a la destacada actuación del arquero Agustín Marchesín, que evitó una diferencia mayor.

El Xeneize logró descontar a través de Exequiel Zeballos y en el tramo final ensayó una reacción, aunque no le alcanzó para torcer la historia. Estudiantes manejó los tiempos y cerró un triunfo valioso ante su gente.

Para Fabricio Pérez, la noche quedó marcada como una de las más resonantes de su carrera: gran rendimiento, personalidad ante un campeón del mundo y protagonismo en un partido que dejó mucho más que un resultado.