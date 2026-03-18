El secreto de Antonela Roccuzzo para un cabello brillante y sano

El cabello saludable es un objetivo central en las rutinas de belleza, teniendo a figuras como Antonela Roccuzzo como principal inspiración para miles de seguidores.

Especialistas en cuidado capilar afirman que pequeños cambios diarios en detalles que suelen pasar desapercibidos marcan una gran diferencia en el resultado final. Advierten que el error más frecuente es lavar el pelo con agua muy caliente; aunque resulte relajante, esta práctica elimina aceites naturales y reseca la fibra, generando frizz, fragilidad y un aspecto opaco.

Para una limpieza correcta sin daños, los expertos recomiendan el uso de agua tibia. Un truco efectivo para potenciar el brillo natural consiste en finalizar el lavado con un último enjuague de agua fresca, lo cual ayuda a cerrar la cutícula del cabello.

Además, para mantener la melena fuerte y luminosa, sugieren evitar el uso excesivo de herramientas de calor, aplicar siempre protector térmico antes del peinado, usar mascarillas hidratantes una vez por semana y realizar cortes de puntas regularmente. Estos ajustes en la rutina cotidiana permiten mejorar notablemente el aspecto capilar y obtener la luminosidad natural deseada.