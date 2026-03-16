El secreto de las manicuristas para recuperar uñas debilitadas

Las manicuras semipermanentes y las uñas esculpidas se han consolidado como un detalle esencial del look actual, tendencia que influencers como La Reini exponen diariamente en sus redes sociales.

Sin embargo, el retiro de estos materiales suele dejar las uñas más finas o sensibles, por lo que especialistas comparten cuidados simples para recuperar su salud y fuerza original.

El consejo principal de las especialistas reside en un hábito que solo toma unos minutos: hidratar las uñas y las cutículas todos los días con aceite de almendras, ricino o incluso aceite de oliva. Según explican las expertas, aplicarlo mediante un pequeño masaje ayuda a nutrir la uña, mejorar su flexibilidad y evitar que se quiebre con facilidad.

Para una recuperación integral, los especialistas sugieren seguir otros pasos clave tras retirar el esmalte, como darles un descanso de al menos una o dos semanas sin aplicar gel ni semipermanente.

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También recomiendan el uso de bases fortalecedoras con vitaminas o calcio para proteger la uña durante su crecimiento, junto con la aplicación de crema para manos para mantener la zona nutrida. Al momento del mantenimiento, advierten que es fundamental evitar limarlas en exceso; lo ideal es hacerlo suavemente y siempre en una sola dirección.

Dado que las uñas tardan varias semanas en renovarse por completo, la clave del éxito está en la paciencia y la constancia. Al final, unas uñas bien cuidadas no solo se ven mejor, sino que permiten disfrutar de cualquier diseño con mucha más tranquilidad.