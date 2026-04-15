El brócoli es reconocido por sus propiedades antioxidantes y componentes que combaten enfermedades pero es una realidad que "tiene quien lo ama y también quien lo detesta". En este contexto surge una alternativa de cocina rápida que "a todos les encanta" por ser reconfortante y liviana.

Esta propuesta casera combina simpleza y nutrición transformando la verdura en una crema suave ideal para quienes no suelen consumirla seguido. El proceso comienza lavando una cabeza grande de brócoli y cortándola en ramilletes junto con una papa mediana pelada y troceada en cubos.

Para la cocción se requiere rehogar media cebolla picada y un diente de ajo en una cucharada de aceite de oliva hasta que transparenten. Luego se incorporan los vegetales y quinientos mililitros de caldo de verduras caliente dejando cocinar a fuego medio entre quince y veinte minutos.

Una vez que todo está tierno se utiliza un mixer o licuadora para procesar la preparación hasta lograr la textura deseada. El paso final incluye salpimentar a gusto y añadir opcionalmente cien mililitros de crema de leche para obtener una consistencia untuosa.

La versatilidad de este plato permite una versión sin lácteos usando leche vegetal de almendra o avena y una alternativa con queso rallado para un sabor intenso. También se puede enriquecer el perfil nutricional con puerro, espinaca o zanahoria y sumar especias como nuez moscada, curry suave o pimienta blanca.

Si se busca un plato único es posible agregar pollo cocido o garbanzos. Un truco gourmet consiste en usar la grasa de tres fetas de panceta ahumada dorada previamente para saltear los vegetales o añadir manteca al final para lograr un "brillo súper tentador". Como beneficio adicional esta preparación se puede guardar congelada en porciones porque "llegó la temporada de la sopa" con opciones sanas y deliciosas.