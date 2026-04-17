Luego de varios días marcados por un escenario meteorológico extremo, la ciclogénesis comienza a perder intensidad y se desplaza hacia el océano Atlántico, lo que permitirá una mejora paulatina de las condiciones del tiempo en gran parte del país.

No obstante, el alivio será temporal. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que hacia el fin de semana regresarán las tormentas en distintas regiones, en un contexto donde continúa predominando una masa de aire cálida y muy húmeda, que mantiene elevadas las sensaciones térmicas.

Para el viernes, se prevé una jornada mayormente estable en el centro y norte argentino, con cielo parcialmente despejado y temperaturas templadas. Sin embargo, este respiro durará poco ante el avance de nuevas condiciones de inestabilidad.

Un frente frío ingresará desde el Pacífico y comenzará a afectar a la Patagonia desde la noche del jueves. Se esperan precipitaciones intermitentes en el oeste y sur de la región, con nevadas en zonas cordilleranas, especialmente entre el viernes y el sábado.

El viento también será protagonista, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en sectores de Chubut y Santa Cruz. Incluso, no se descarta la formación de un nuevo evento de ciclogénesis costera en esa región.

En tanto, el centro y norte del país continuarán bajo la influencia del aire cálido y húmedo. Desde la tarde del viernes comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas en provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba.

Tras una mejora temporaria durante la mañana del sábado, la inestabilidad volverá a intensificarse. Entre el sábado y el domingo, las tormentas se extenderán hacia Buenos Aires, la región de Cuyo y el área central del país.

Hacia el final del fin de semana, el mal tiempo también alcanzará a provincias del norte como Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa, donde se prevén fenómenos de variada intensidad.