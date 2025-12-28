El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca al Gran San Juan y sus alrededores, con fenómenos previstos principalmente para la noche de este domingo.

Según el informe oficial, las tormentas podrían presentarse con variada intensidad, y algunas de las celdas podrían desarrollarse de manera localmente fuerte. En esos casos, se espera la ocurrencia de abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, acompañadas por posible caída de granizo.

Publicidad

Además, el parte meteorológico advierte sobre la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, objetos sueltos y complicaciones en la circulación.

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Publicidad

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia relacionada con las condiciones climáticas, se encuentran habilitadas las líneas 103 y 911 para solicitar asistencia inmediata.