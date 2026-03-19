El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas y lluvias que afectan a seis provincias del país, en el marco de un escenario de inestabilidad que se extiende en varias regiones. El aviso advierte por fenómenos de variada intensidad que podrían registrarse durante la jornada.

Según el organismo, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y la posible caída de granizo, lo que eleva el nivel de riesgo para la población.

El reporte indica que algunos de estos fenómenos podrían ser localmente fuertes, con acumulados significativos de precipitación en pocas horas, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Además, se prevé que las ráfagas de viento puedan superar los 60 o incluso 70 kilómetros por hora en algunos sectores, incrementando la peligrosidad de las tormentas y el impacto sobre infraestructura y actividades al aire libre.

Desde el organismo recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y tomar precauciones ante posibles interrupciones de servicios.

El sistema de alertas del SMN forma parte de un monitoreo permanente que busca anticipar eventos climáticos adversos y reducir riesgos, en un contexto de condiciones meteorológicas cambiantes en gran parte del territorio nacional.