El Teatro del Bicentenario conmemora el Día del Síndrome de Down con arte inclusivo

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Teatro del Bicentenario será escenario de una propuesta artística abierta a toda la comunidad, pensada como un espacio de encuentro, expresión e inclusión.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de marzo en el hall principal del teatro, con entrada libre y gratuita. La iniciativa busca promover la participación a través del arte, integrando a personas con y sin discapacidad en un mismo ámbito creativo.

Música como lenguaje inclusivo

La jornada comenzará a las 12 con un Concierto Accesible en el Espacio ECOS. Se trata de un proyecto artístico inclusivo que reúne a músicos con y sin discapacidad, donde la música se convierte en una herramienta de expresión, aprendizaje y conexión.

El repertorio estará compuesto por canciones populares argentinas y latinoamericanas, en una propuesta que apunta a generar sensibilidad y fomentar la integración a través del arte.

Danza y proceso creativo

A las 13 tendrá lugar el cierre del Taller Coreográfico, con una clase abierta que mostrará el proceso creativo de los bailarines del Programa de Danza de Nivel de Formación Profesional. La actividad contará con la participación del coreógrafo Ariel Carames, quien guió el trabajo escénico.

La jornada artística propone visibilizar la importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad, utilizando la música y la danza como lenguajes universales que permiten compartir experiencias y generar vínculos.

De esta manera, el Teatro del Bicentenario se suma a la conmemoración mundial con una propuesta que invita a toda la comunidad a participar y reflexionar a través del arte.