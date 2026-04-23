La Escuela Nuestra Señora de la Consolación, de 25 de Mayo, se quedó con la victoria en el tercer programa de UPD Unidos por el Desafío, un programa televisivo educativo que se transmite por HUARPE TV, en el 19.2 de TDA, YouTube y Kick. Fue una competencia donde el conocimiento fue el activo clave. Representados por Agustina y Juan Cruz, elegidos por sus compañeros como los más estudiosos del curso, lograron imponerse con autoridad frente a la Escuela Secundaria Mantovani de Albardón, que compitió con un equipo conformado de manera voluntaria.

Desde el arranque, Consolación marcó el pulso del juego. En la primera ronda, el equipo azul abrió con Lengua y respondió correctamente, mientras que Mantovani, equipo naranja, también sumó en Deportes con una respuesta acertada sobre el impacto mental del ejercicio. El ida y vuelta fue parejo en el inicio.

La segunda ronda mostró a Consolación firme en Arte, sumando otro acierto, mientras que Mantovani falló en una pregunta vinculada al Himno Nacional. Esa brecha comenzó a inclinar la balanza. En la tercera ronda, los de 25 de Mayo volvieron a acertar en Geografía, consolidando su estrategia, mientras que Mantovani logró recuperarse tras una preparación con ejercicios de respiración guiados por Mari Leiva, acertando en Lengua.

El momento bisagra llegó con el comodín

Consolación decidió no utilizarlo de inmediato y apostó a la ruleta en Historia, con resultado positivo. Mantovani, en cambio, falló en Geografía, perdiendo una oportunidad clave. En la quinta ronda, ambos equipos alternaron aciertos y errores, pero Consolación mantuvo la ventaja.

Ya en la recta final, el uso estratégico del comodín fue determinante: Consolación aseguró Deportes con una respuesta correcta, y Mantovani hizo lo propio en Matemática. Sin embargo, el cierre volvió a inclinarse para los de 25 de Mayo, que acertaron en Ciencia y sellaron la victoria con una última respuesta correcta en Matemática.

El marcador final, 7 a 5, reflejó no solo el desempeño en el juego, sino también la diferencia en preparación y estrategia. Consolación avanzó así como ganador del duelo

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes.