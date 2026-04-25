Tres hombres fueron aprehendidos en Pocito luego de ser sorprendidos mientras sustraían ajo de una finca ubicada en inmediaciones de Calle 6 y Canal Céspedes, en un procedimiento que terminó con la intervención del sistema especial de Flagrancia y una causa por hurto campestre.

El hecho ocurrió durante la jornada de este viernes 24 de abril, cuando personal de Comisaría 35° tomó intervención tras recibir un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de sujetos desconocidos que estaban robando productos agrícolas del interior de una propiedad rural.

Los sujetos habían cargado en bolsas parte de la producción de ajo de un finca pocitana.

Ante la denuncia, se desplegó un operativo bajo la supervisión del comisario Walter Rodríguez. Hasta el lugar se trasladaron el oficial ayudante Maximiliano Ovejero y los agentes Maximiliano Lazo, Cecilia Milazzo y Yonatan Landa, quienes realizaron un abordaje inmediato en la zona señalada.

Al llegar a la finca, los efectivos constataron la situación denunciada y lograron la aprehensión de tres hombres que, según la información oficial, transportaban el producto sustraído en un carro de carga traccionado por bicicletas.

Los detenidos fueron identificados como Federico Matías Cavanay, Federico Damián Cavanay y Luis Gil, quienes quedaron vinculados a la causa iniciada a partir del procedimiento.

El cargamento secuestrado tiene un alto costo en el mercado.

Fuentes policiales indicaron que los sospechosos fueron sorprendidos en posesión del ajo sustraído cuando intentaban retirarlo del lugar utilizando el carro como medio de traslado, modalidad que quedó incorporada a las actuaciones del caso.

El procedimiento fue encuadrado como un hecho de hurto campestre, figura que contempla la sustracción de producción agrícola o bienes vinculados a explotaciones rurales.

Tras las aprehensiones, se dio intervención a la fiscal Virginia Branca, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para los tres acusados y ordenó avanzar con las medidas judiciales de rigor.

Los elementos recuperados quedaron secuestrados como evidencia para la causa, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del sistema acusatorio para el avance del proceso.

Desde la investigación señalaron que el operativo permitió interrumpir la sustracción en el mismo momento en que se desarrollaba el hecho, lo que encuadró la actuación dentro del procedimiento de flagrancia.

La causa quedó ahora bajo análisis judicial para determinar las responsabilidades penales correspondientes de los implicados en el marco de la carátula de hurto campestre.