Un hombre de 35 años fue detenido acusado de abuso de arma de fuego, luego de una investigación que incluyó denuncias, tareas de averiguación, una persecución sobre la Costanera y un allanamiento en su vivienda, donde la Policía secuestró cocaína, marihuana y balanzas de precisión.

El procedimiento fue concretado por personal de Comisaría 30ª y tuvo como detenido a un sujeto de apellido Aguilera, señalado como presunto autor de un ataque a tiros ocurrido días atrás en Villa Obrera.

El arma que habría sido utilizada por el acusado la noche que disparó a la casa en Villa Obrera.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, el conflicto tuvo un antecedente el pasado 3 de abril, alrededor de las 20, cuando un hombre de 36 años observó en inmediaciones de Belgrano y El Paisano, en barrio Los Pinos, a Aguilera forcejeando con una mujer.

Según la exposición, el denunciante descendió de su vehículo para intervenir y en ese momento el sospechoso escapó, aunque durante la huida se le cayó un teléfono celular que luego fue recuperado y devuelto.

La investigación tomó mayor gravedad el 17 de abril, cuando el damnificado circulaba en motocicleta junto a su pareja por calle Belgrano y advirtió que un Fiat verde oscuro con vidrios polarizados comenzó a seguirlos y a realizar maniobras peligrosas.

Tras el allanamiento hubo secuestro de gran cantidad de frascos con cogollos de marihuana.

Siempre según la denuncia, al llegar a la zona de El Criollo, en Villa Obrera, el conductor de la moto descendió para que su pareja se resguardara. Fue en ese momento cuando reconoció al mismo sujeto del episodio anterior y observó que sacó un arma por la ventanilla y efectuó un disparo.

El proyectil no lo hirió, pero impactó en la ventana de una vivienda vecina, lo que dio origen a la causa por abuso de arma de fuego.

A partir de averiguaciones posteriores, los investigadores identificaron al sospechoso como Aguilera, domiciliado en barrio Los Pinos.

La droga estaba en frascos, en bolsos y tambien fgraccionada en bolsas de nailon.

Este jueves, durante recorridas, personal de Comisaría 30ª se cruzó de frente con el sospechoso en la Costanera cuando se desplazaba a bordo de un Fiat Uno Fire verde oscuro. Según fuentes policiales, intentó fugarse, pero fue interceptado tras una persecución.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Plaza y se procedió al secuestro del vehículo utilizado por el acusado. Si bien los pesquisas buscaban el arma presuntamente usada en el ataque, no fue hallada durante la detención.

Con orden judicial, luego se realizó un allanamiento en el domicilio del detenido, en barrio Los Pinos. Durante el procedimiento tampoco apareció el arma, pero los efectivos secuestraron sustancias compatibles con cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, elementos que motivaron la intervención del fuero federal.

La cocaína secuestrada arrojó un pesaje de 17 gramos.

Como resultado del operativo, Aguilera quedó detenido y vinculado a una causa en la justicia ordinaria por abuso de arma, mientras que el hallazgo de estupefacientes abrió además actuaciones en la órbita federal.

La investigación continúa para determinar el origen de la droga secuestrada, profundizar la pesquisa sobre el arma no hallada y avanzar en la definición de responsabilidades penales en ambas causas.