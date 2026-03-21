Los sanjuaninos podrán disfrutar de un fin de semana con condiciones meteorológicas sumamente favorables para las actividades al aire libre. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 21 de marzo se presentará con temperaturas moderadas y cielo que irá de parcial a ligeramente nublado, preparando el terreno para un domingo más cálido.

La jornada de este sábado arrancó con una mínima de 13°C y se espera que la máxima alcance los 24°C durante la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y terminando la jornada totalmente despejado.

En cuanto al viento, por la mañana se percibirán ráfagas del sector Sur (S) con velocidades de entre 23 y 31 km/h, rotando hacia el sudeste (SE) por la tarde y noche con una intensidad mucho menor, de apenas 7 a 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula (0%) para todo el día.

Pronóstico extendido: un domingo de sol

Para quienes ya están planificando el cierre del fin de semana, el pronóstico extendido marca un cambio en la tendencia térmica. Para el domingo 22 de marzo, se espera que la temperatura máxima aumente significativamente hasta llegar a los 28°C.

No obstante, la amplitud térmica será marcada, ya que la mínima descenderá hasta los 10°C durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda salir con abrigo liviano temprano. El cielo se mantendrá mayormente despejado, consolidando un domingo ideal para paseos o reuniones familiares bajo el sol sanjuanino.

De esta manera, la provincia atraviesa un inicio de otoño con tardes muy placenteras y noches frescas, sin alertas meteorológicas vigentes por el momento.