El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un emotivo momento en Estados Unidos al detener su vehículo en plena calle para cumplirle el sueño a un pequeño fanático que lo esperaba con una bandera argentina durante el fin de semana del Gran Premio de Miami.

El hecho ocurrió cuando el niño, que había viajado desde Buenos Aires junto a su padre, se cruzó en medio del tránsito para intentar conseguir un autógrafo. Al verlo, el corredor decidió frenar la camioneta, bajar la ventanilla y acercarse para saludarlo, generando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante el encuentro, Colapinto no solo firmó objetos del chico, sino que también intercambió palabras que reflejaron cercanía y sorpresa por el esfuerzo del fan. “Qué linda gorra que tenés”, le dijo, mientras le firmaba recuerdos. Luego agregó: “Cómo viniste corriendo, me alcanzaste”.

Lejos de quedarse en un simple saludo, el piloto fue más allá: se bajó del vehículo para sacarse fotos con el niño y su familia, en medio de una avenida donde otros autos esperaban para avanzar. Incluso, antes de despedirse, le regaló una gorra firmada y le dejó un mensaje: “Disfrutá el finde… te queda fachera”.

El momento estuvo cargado de emoción. El niño rompió en llanto al cumplir su sueño, mientras su padre agradecía el gesto. La escena se desarrolló en medio del tránsito, con bocinazos de fondo, pero sin que nadie interrumpiera el encuentro.

El gesto se dio en el marco de un fin de semana destacado para el piloto argentino, que viene de lograr uno de sus mejores resultados en la Fórmula 1, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.

La actitud de Colapinto volvió a mostrar su cercanía con los fanáticos, en una escena que trascendió lo deportivo y dejó una de las postales más emotivas del fin de semana en Miami.