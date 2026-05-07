ATA presentó su Reporte de Sustentabilidad 2025 y proyecta ampliar su trabajo social en San Juan

Con la presentación de su Reporte de Sustentabilidad 2025, la empresa ATA trazó un balance de las acciones desarrolladas durante el último año y definió los ejes sobre los que buscará profundizar su trabajo social y ambiental en la provincia. El documento fue presentado como un “punto de partida” para fortalecer políticas vinculadas a la eficiencia operativa, la economía circular y el acompañamiento a comunidades vulnerables.

El director de la firma, Carlos Solá, destacó a DIARIO HUARPE que el informe busca ordenar y proyectar las iniciativas de la empresa a futuro. “Es un punto de partida este informe para el futuro. Nos va a permitir ordenarnos y trabajar mucho más para la obtención de eficiencia operativa y el apoyo a las comunidades. El foco nuestro es atender las necesidades de la gente”, señaló.

Entre las principales líneas de acción mencionadas para 2026, Solá remarcó el fortalecimiento del plan alimentario institucional que la empresa sostiene en Rodeo, destinado a niños en situación de vulnerabilidad y madres solteras. Según explicó, el programa cuenta con seguimiento profesional y ya muestra resultados positivos.

“Creemos que eso es una etapa que tenemos que profundizar y ahondar. Los resultados los estamos viendo porque las nutricionistas los miden mensualmente y vemos un crecimiento positivo con el plan alimentario”, indicó.

Otro de los programas destacados en el reporte es el trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario provincial, una iniciativa orientada al reciclaje y la reutilización de materiales descartados. Solá sostuvo que el proyecto continuará y será ampliado durante este año.

“Es un trabajo que ha permitido una economía circular. Lo que antes se arrojaba como desperdicio, hoy se obtiene con el reciclaje en una materia prima para que los internos cumplan una función social”, explicó. En ese sentido, detalló que las personas privadas de la libertad elaboran bancos, pupitres y otros elementos destinados a escuelas carenciadas de distintos puntos de la provincia.

El directivo también vinculó las acciones de sustentabilidad con la trayectoria de la empresa en San Juan. “Hace 23 años que estamos radicados en la provincia y tenemos como foco el apoyo y la ayuda a las comunidades”, expresó.

En ese marco, aseguró que una de las prioridades de ATA continúa siendo la educación y la formación de jóvenes para facilitar el acceso al empleo. “Lo hacemos a través de la educación para posibilitar que las personas y los jóvenes adquieran nuevas herramientas que les permitan obtener un empleo, y ese trabajo digno hará crecer a su familia”, concluyó.