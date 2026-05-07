El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, una asistencia clave destinada a garantizar el acceso a alimentos para sectores vulnerables y que se abona mensualmente a través de la Anses.

La actualización comenzará a regir desde mayo y fue formalizada mediante la Resolución 161 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial. La medida apunta a recomponer el poder de compra de las familias beneficiarias en un contexto de alta inflación.

El incremento alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y a madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas, ampliando el impacto sobre los sectores más vulnerables.

Con la suba, los nuevos montos varían según la cantidad de hijos. Las familias con un hijo de hasta 14 años pasarán a cobrar $72.250, mientras que aquellas con dos hijos recibirán $113.299. En tanto, quienes tengan tres hijos o más percibirán $149.425.

Para las personas que cobran la Asignación por Embarazo, el monto también se fijó en $72.250. Además, quienes reciben simultáneamente la AUH y la Tarjeta Alimentar verán reflejado un ingreso total más elevado durante mayo.

En esos casos, una familia con un hijo alcanzará un ingreso total de $213.535,31; con dos hijos, $254.584,31; y con tres hijos, $290.710,31, lo que representa un refuerzo significativo en los ingresos mensuales.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a adultos con hijos de hasta 14 años que perciben la AUH, embarazadas desde el tercer mes que cobran la asignación correspondiente, personas con hijos con discapacidad sin límite de edad y madres de siete o más hijos con pensiones no contributivas.

De esta manera, el Gobierno busca sostener el acceso a la canasta básica alimentaria en los sectores más afectados, en una política que continúa siendo central dentro del esquema de asistencia social.