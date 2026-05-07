En una nueva fase del ajuste sobre las estructuras del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la apertura de un plan de retiros voluntarios para los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida, plasmada en la Resolución 144/2026 del Boletín Oficial, lleva la firma del titular del organismo, Nicolás Bronzovich, y tiene como objetivo final reducir la planta de personal en un 26%.

Esta iniciativa surge tras la resistencia de universidades y entidades rurales a despidos directos, y luego de un primer intento fallido a fines de 2024 donde solo se plegaron 300 agentes. Actualmente, el INTA cuenta con unos 5.800 empleados y la gestión libertaria pretende llevar ese número a 4.300, lo que afectaría directamente a las Agencias de Extensión, encargadas de llevar el conocimiento técnico a los productores de todo el país.

Condiciones y exclusiones del plan

Podrán adherirse los agentes de planta permanente que al 30 de abril de 2026 tengan una antigüedad mínima de tres años. Sin embargo, el reglamento establece exclusiones estrictas: no podrán participar quienes tengan más de 65 años, quienes estén procesados o imputados en causas judiciales, ni aquellos que ya hayan iniciado sus trámites jubilatorios o presentado la renuncia con anterioridad.

Un detalle no menor es que la cúpula del INTA se reserva el derecho de rechazar solicitudes. "La adhesión no genera derecho a su otorgamiento, quedando sujeta a la evaluación y aprobación por parte del INTA", reza el documento, en un intento del organismo por evitar la fuga de sus cuadros técnicos más valiosos y especializados.

Montos y plazos de pago

Para quienes logren acceder al retiro, el Gobierno ofrece una "Gratificación extraordinaria de egreso" equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio. No obstante, existen topes: para los trabajadores de entre 60 y 63 años, el máximo será de 24 haberes, mientras que para los de 64 años o más, el tope se reduce a solo 12 meses de sueldo.

El organismo se comprometió a cancelar esta indemnización en un pago único dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cese. Desde los sectores gremiales y técnicos ven con preocupación este nuevo avance, advirtiendo que el achique de la planta podría desmantelar el brazo operativo del INTA en las economías regionales, afectando la transferencia tecnológica al sector agropecuario