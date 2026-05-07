Murió a los 87 años Ted Turner, el magnate estadounidense que transformó para siempre la forma de informar con la creación de la cadena de noticias CNN. Su fallecimiento fue confirmado por su entorno familiar, marcando el final de una de las figuras más influyentes en la historia de los medios de comunicación.

Turner revolucionó el periodismo en 1980 al lanzar la primera señal informativa de 24 horas, un modelo que cambió el consumo de noticias a nivel global y sentó las bases de la televisión moderna.

A lo largo de su carrera, construyó un imperio mediático que incluyó múltiples señales de televisión y contenidos que marcaron época, consolidándose como un empresario innovador y visionario.

Su trayectoria comenzó tras asumir el negocio de cartelería de su padre, que luego expandió hacia la radio y la televisión, hasta convertir una pequeña estación en un sistema global de medios.

Además de su rol empresarial, Turner tuvo un fuerte compromiso con la filantropía. Entre sus aportes más destacados figura la donación de 1.000 millones de dólares para impulsar la Fundación de las Naciones Unidas, convirtiéndose en uno de los mayores benefactores privados del organismo.

En sus últimos años, el empresario se había alejado de la vida pública tras ser diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa.

Su muerte generó repercusión mundial y múltiples homenajes que destacaron su legado como pionero de las noticias en tiempo real y su impacto duradero en la industria mediática global.

De esta manera, Ted Turner deja una huella imborrable en el periodismo y la comunicación, siendo recordado como el creador de un modelo informativo que redefinió la manera en que el mundo accede a la información.